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Как выбрать межкомнатную дверь из экошпона

Строительство и ремонт
На чтение 2 мин. Просмотров 1.5k. Опубликовано

Как выбрать межкомнатную дверь из экошпона

Выбор межкомнатных дверей – то, о чем многие поначалу забывают и не придают этому особого значения, но потом оказывается, что это действительно важный момент. Так что необходимо думать об этом сразу, чтобы потом не возникало проблем.

Особое внимание нужно уделить выбору материала изготовления межкомнатных дверей. Сейчас предлагается довольно большое количество разных вариантов. Одним из популярных материалов на данный момент является экошпон. Стоит отметить, что двери из экошпона обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, имеют эстетически привлекательный внешний вид. За счет этого данная продукция пользуется довольно большим спросом. К ее достоинствам стоит отнести и то, что на нее установлены вполне доступные цены.

Как выбрать межкомнатную дверь из экошпона

Хотелось бы подробно рассмотреть сильные стороны изделий из экошпона:

  • Внешний вид. По внешнему виду двери из экошпона идентичны дверным конструкциям из натурального дерева. При их изготовлении используется специальная технология. Так что можно воссоздать такую же фактуру, как у дорогих сортов дерева.
  • Устойчивость к влаге. Изделия не меняют свои свойства и характеристики при регулярном попадании на них воды. Так что эти дверные конструкции вполне можно использовать для кухни и ванной комнате.
  • Устойчивость к прямым солнечным лучам. Даже если на двери из экошпона будет постоянно попадать солнце, они не поменяют свой вид даже спустя десять лет.
  • Износоустойчивость. На дверях из экошпона есть специальная защитная пленка, которая предотвращает появление царапин, других механических повреждений.
  • Гипоаллергенность. Здесь не используются материалы, которые могут выделять вредные вещества даже при намокании. Тут не применяется клей.
  • Легкость. Дверные конструкции имеют относительно небольшой вес. Так что их довольно легко монтировать и менять при необходимости.
  • Оптимальная цена. Изделия имеют очень приятную цену, поэтому позволить их себе могут все.

Двери из экошпона могут стать оптимальным вариантом для вас. Однако учтите то, что у таких дверных конструкций невысокая звукоизоляция, что может привести к некоторым неудобствам. В целом, сейчас они пользуются довольно большим спросом благодаря тому, что у них есть множество преимуществ. Не последнюю роль здесь играет эстетическая привлекательность и широкое разнообразие дизайнов. Так что вы без проблем сможете подобрать вариант, который идеально впишется в ваше помещение.
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